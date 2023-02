Guerre en Ukraine : Kemi Seba dézingue Zelensky

Kemi Séba ne perçoit pas la guerre en Ukraine sous le même prisme que les pays occidentaux. Le président de l’ONG Urgences panafricanistes ne voit donc pas un conflit entre deux pays voisins.







Pour lui, on assiste plutôt à une guerre «contre l’Occident et ceux qui refusent l’hégémonie de l'Occident». Le président ukrainien est par ailleurs le «proxy numéro 1» de cette partie du monde, selon Kemi Seba.





«Zelensky, youtubeur, humoriste, oligarque, parce qu’il était bien engraissé par les réseaux Soros et autres, depuis très longtemps, a été placé à la tête de l’Ukraine pour être le proxy n°1 qui déstabiliserait un pays qui dérange aujourd’hui dans sa gestion de la géostratégie, qui dérange profondément l’Otan et donc l’Occident», a expliqué le président de l’ONG Urgences panafricanistes dans une récente interview accordée à Alohanews.





«C’est une guerre démesurée»





Devant cette menace de déstabilisation, le président russe, «réagit, certains diront surréagit, et ça donne la guerre en Ukraine», analyse le militant panafricaniste. Dans une figure métaphorique, l’homme compare l’Ukraine, à un individu qui vient devant une maison et lance des pierres aux habitants. Ceux-ci ne réagissent pas pendant de longues années, mais décident un jour de siffler la fin de la récréation. La Russie a réagi et « c’est une guerre démesurée».





On assiste à «une guerre des mondes»





En ce moment, Zelensky appelle en renfort «toutes les nations occidentales qui le motivaient en réalité à» provoquer la Russie.