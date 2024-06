Guerre en Ukraine : Kiev annonce la signature d'un nouvel accord de sécurité avec l'UE

La présidence ukrainienne a annoncé mercredi la signature «dans un avenir proche» d'un accord de sécurité avec l'Union européenne, le dernier en date d'une série d'agréments ratifiés entre Kiev et ses partenaires occidentaux. «Les équipes de négociation de l'Ukraine et de l'UE ont finalisé le texte de l'accord de sécurité et sont convenues de le signer dans un avenir proche», a déclaré la présidence ukrainienne sur son site internet.







Kiev a déjà signé des accords avec «17 pays», dont des États membres de l'UE et du G7, et s'apprête à en signer avec «10 de plus», selon un autre communiqué de la présidence ukrainienne daté du 13 juin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé la semaine dernière un accord de défense «sans précédent» avec les États-Unis, le qualifiant de «pont» vers l'adhésion à l'Otan pour son pays ravagé par la guerre.









Cette série d'accords de sécurité intervient au moment où Kiev est en difficulté sur le terrain, en manque de munitions et d'hommes qui tentent de juguler les assauts russes sur la ligne de front.