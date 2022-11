Guerre en Ukraine : Kiev planche sur une évacuation totale en cas de panne générale

Les autorités ukrainiennes redoutent une panne d’électricité générale à Kiev qui forcerait une évacuation massive de la ville.

Le scénario catastrophe. Face à un réseau électrique en perdition, les autorités ukrainiennes redoutent une panne générale à Kiev qui forcerait une évacuation massive de la ville. Selon le New York Times, un plan pour évacuer les trois millions d’habitants restant a été établi cette nuit pour faire face à ce cas de figure.

En effet, en cas de panne du réseau électrique, l’accès à l’eau et le bon fonctionnement des égouts seraient complètement compromis. « C’est pourquoi le gouvernement et l’administration municipale prennent actuellement toutes les mesures possibles pour protéger notre système d’alimentation électrique », explique Roman Tkachuk, directeur de la sécurité du gouvernement municipal de Kiev, cité par le média américain.

En cas de black-out, les habitants de la capitale seraient, normalement, prévenus 12 heures à l’avance pour préparer à évacuer.

Protéger le réseau autant que possible

Comme le souligne le New York Times, cette situation critique, liée aux difficultés de l’Ukraine à fournir de l’électricité, est le résultat du bombardement généralisé des infrastructures énergétiques critiques à travers le pays, par les forces russes.

Pour l’instant « la situation est gérable », selon Roman Tkachuk. À travers la capitale, les ingénieurs travaillaient à réparer l’infrastructure électrique endommagée. Ceci sans les équipements adéquats dont ils auraient besoin pour restaurer complètement le réseau. Selon le New York Times, des murs anti-souffle sont érigés autour des infrastructures pour les protéger un minimum des futures attaques. Des coupures régulières sont effectuées pour préserver le réseau autant que possible et éviter les accidents qui pourraient complètement l’achever.

Et Kiev n’est pas la seule à être visée par des coupures d’électricité préventives. Six autres provinces sont aussi touchées (Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy et Poltava). Environ 500 groupes électrogènes ont été envoyés en Ukraine par 17 pays de l’UE pour aider à résoudre les problèmes énergétiques causés par les attaques russes.

La Russie accusée de vouloir faire « geler » les Ukrainiens

« Des restrictions supplémentaires » d’électricité ont été introduites à Kiev et dans plusieurs régions d’Ukraine, a annoncé samedi l’opérateur national Ukrenergo. « Aujourd’hui, le centre de contrôle d’Ukrenergo a été contraint d’introduire des restrictions supplémentaires sous la forme d’interruptions d’urgence pour toutes les catégories de consommateurs » dans plusieurs régions, dont celle de Kiev, a affirmé Ukrenergo dans un communiqué.

Les ministres des Affaires étrangères des sept pays industrialisés ont notamment convenu de mettre en place « un mécanisme de coordination » afin d’aider l’Ukraine à « réparer et défendre » ses installations d’approvisionnement en électricité et en eau massivement pilonnées ces dernières semaines par les Russes. Il s’agira aussi de livrer pompes à eau, appareils de chauffage, conteneurs d’habitation, sanitaires, lits, couvertures ou tentes.

Les États-Unis ont par ailleurs accusé vendredi la Russie de vouloir faire « geler » la population ukrainienne cet hiver faute de pouvoir l’emporter sur le champ de bataille.