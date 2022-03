Guerre en Ukraine: L'UE condamne un "crime de guerre odieux" après le bombardement de l'hôpital pédiatrique de Marioupol

Guerre en Ukraine: L

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne (Ue) Josep Borrell a qualifié, ce jeudi 10 mars, de "crime de guerre odieux" le bombardement russe d'un établissement abritant une maternité et un hôpital pédiatrique à Marioupol en Ukraine. Lors de ce raid, trois personnes sont mortes, dont une fillette, et 17 personnes ont été blessées. "Marioupol est assiégé. Les attaques aériennes contre des quartiers résidentiels et le blocage des convois d'aide [vers la ville] par les forces russes doivent cesser immédiatement", a écrit Josep Borrell sur Twitter (en anglais), rappelant la "nécessité" d'organiser des corridors humanitaires.

De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a donné sa version des frappes visant l'hôpital pédiatrique de Marioupol, ville assiégée par l'armée russe. "Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux", a-t-il défendu, niant la présence de civils.

Sur Franceinfo, la France et l'Allemagne ont, quant à eux, exigé de la Russie un "cessez-le-feu immédiat".





"Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont exigé de la Russie qu’elle cesse immédiatement le feu", a annoncé l'Elysée, jeudi, après un entretien téléphonique entre les deux hommes et le président russe Vladimir Poutine. "Ils ont insisté sur le fait que toute solution à la crise doit être négociée entre la Russie et l'Ukraine" et ont convenu, avec le chef de l'Etat russe, "de rester en contact étroit au cours des prochains jours".

"Aucun progrès n'a été accompli" en vue d'un cessez-le-feu. C'est ce qu'a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères. "Nous sommes ouverts à la diplomatie mais si ça ne marche pas, nous protégerons notre pays et notre peuple", a-t-il prévenu, après avoir rencontré ses homologues russe et turque à Antalya, en Turquie.