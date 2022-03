Guerre en Ukraine : la centrale de Zaporijia aux mains des Russes

Guerre en Ukraine : selon le général Vincent Desportes, l’attaque de la centrale de Zaporiji a pour but « de produire un effet psychologique sur le peuple ukrainien »



La Russie qui attaque en pleine nuit une centrale nucléaire en Ukraine, l’information a plongé le monde dans l’effroi, vendredi 4 mars. Une action jugée irresponsable par les Occidentaux. Que sait-on de cette attaque contre la centrale de Zaporijia, qui compte six réacteurs nucléaires ?

En plein cœur de la nuit ukrainienne, des bombardements et des explosions. Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars, les tirs des chars russes ont atteint l’installation de Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, provoquant un incendie. Le porte-parole de la centrale lance un appel d’urgence. Pendant de longues minutes, les pompiers ukrainiens sont bloqués par les troupes russes, avant de pouvoir enfin accéder au site. Le président Volodymir Zelensky accuse Vladimir Poutine de recourir à la terreur nucléaire.





L’armée russe aurait répliqué à "une provocation ukrainienne"





Mais le vendredi 4 mars, les nouvelles étaient rassurantes. Aucun des six réacteurs de la centrale n’a été atteint. Pour justifier l’attaque de la centrale, le porte-parole du ministère de la Défense russe affirme que l’armée n’a fait que répliquer à ce qu’il appelle "une provocation ukrainienne". Pour le général Vincent Desportes, professeur en stratégie à Sciences Po et HEC, Vladimir Poutine poursuit un but bien précis : "Il s’agit de produire un effet psychologique sur le peuple ukrainien". L’armée russe occupe désormais la plus grosse installation nucléaire d’Europe.