Guerre en Ukraine : La CPI va ouvrir une enquête sur des « crimes de guerre » présumés

Les accusations qui remontent du terrain ukrainien sont graves, des vérifications vont donc être menées. Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a ainsi annoncé lundi l’ouverture « aussi vite que possible » d’une enquête, évoquant des « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité ».



Karim Khan avait la semaine dernière déjà fait part d’une « inquiétude croissante » suite à l’invasion russe de l’Ukraine, promettant de suivre la situation de près et appelant les parties du conflit à respecter le droit international humanitaire. « J’ai examiné les conclusions du Bureau découlant de l’examen préliminaire de la situation en Ukraine et j’ai confirmé qu’il existe une base raisonnable pour procéder à l’ouverture d’une enquête », estime-t-il dans un communiqué.





Une enquête sur tout le « territoire de l’Ukraine »



« Compte tenu de l’expansion du conflit ces derniers jours, j’ai l’intention que cette enquête englobe également tous les nouveaux crimes présumés relevant de la compétence de mon Bureau qui sont commis par toute partie au conflit sur n’importe quelle partie du territoire de l’Ukraine », explique le procureur de la CPI, cour créée en 2002 pour juger les pires atrocités dans le monde.



Pour le procureur, l’étape suivante consiste maintenant à « poursuivre le processus de recherche et d’obtention de l’autorisation de la Chambre préliminaire de la Cour d’ouvrir une enquête ». « Je continuerai de suivre de près l’évolution de la situation sur le terrain en Ukraine », a également promis Karim Khan au cinquième jour de la guerre. « J’appelle à nouveau à la retenue et au strict respect des règles applicables du droit international humanitaire ».



Si l’Ukraine n’a pas signé le Statut de Rome, le traité international fondant la CPI, elle a formellement reconnu la compétence de la Cour pour les crimes commis sur son territoire. Kiev avait ainsi reconnu en avril 2014 la compétence de la cour sur une période allant du 21 novembre 2013 au 22 février 2014, soit pour des crimes commis avant et pendant la chute de l’ex-président Viktor Ianoukovitch. En conséquence, une enquête préliminaire avait été ouverte en avril 2014. En 2015, Kiev avait à nouveau reconnu la compétence de la CPI, cette fois-ci pour les crimes commis après février 2014, notamment au cours du conflit dans l’est du pays.