Guerre en Ukraine : La Russie boycotte une réunion sur la sécurité à l’ONU

C’est la première fois depuis le début de la guerre que la Russie boycotte une réunion des Nations unies



Les lignes de communication entre la Russie et l’Occident se coupent une à une. Geste assez rare pour être souligné, la Russie s’apprête à boycotter une réunion entre le Conseil de sécurité de l’ONU, où elle joue pourtant un rôle important, et le Comité politique et de sécurité (COPS) de l' Union européenne. Pour plusieurs diplomates, c’est là le signe d’une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et ses partenaires aux Nations unies.



Selon une source diplomatique russe s’exprimant sous couvert de l’anonymat, la décision de Moscou est liée à la situation en Ukraine. Cette réunion informelle annuelle entre le Conseil de sécurité et le COPS ne s’était pas tenue depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Elle doit permettre d’aborder les interactions de l’Union européenne avec l’ONU dans des pays où les deux organisations mènent des opérations, comme en Bosnie, en Centrafrique ou au Mali.

Lors d’une conférence de presse dans la journée, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, dont le pays assure la présidence du Conseil de sécurité en mai, avait assuré devant des médias que ce dernier continuait de fonctionner normalement. Elle avait estimé que le Conseil de sécurité avait même « connu un succès extraordinaire » en ayant « réussi à isoler la Russie » depuis fin février.



« La Russie est isolée au sein du Conseil de sécurité, et chaque fois que nous avons une discussion au Conseil de sécurité concernant la Russie, elle est sur la défensive et nous continuerons à la maintenir sur la défensive jusqu’à ce qu’elle mette fin à son attaque brutale contre le peuple ukrainien », a-t-elle souligné. Si isolée qu’elle préfère donc boycotter cette réunion du Conseil de sécurité, une première depuis le début de la guerre en Ukraine.