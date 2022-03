Guerre en Ukraine : le dilemme des expatriés français en Russie [Vidéo]

Les entreprises françaises sont touchées par les sanctions décidées contre la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine. Elles doivent désormais couper les liens économiques avec leurs partenaires russes. Les expatriés français qui travaillent dans le pays hésitent entre rester et partir.







Quitter Moscou et rentrer en France, c’est ce que s’apprête à faire Flavie et Maxime Grillon. Dans leurs valises, ils emportent tout : jouets de leurs enfants, vêtements et photos de mariage. "Je suis très triste, très triste de quitter la Russie dans ce contexte-là", déclare Flavie. Désormais, avec le conflit en Ukraine et les sanctions contre la Russie, Maxime, qui travaille dans le secteur aérien, estime que la vie en Russie va devenir trop compliquée.





"C'est l'incertitude la plus complète"





Dans le centre-ville, d’autres Français veulent encore y croire. C’est le cas de la société d’affaires Cifal. Le patron est installé en Russie depuis 30 ans. Mais cette fois, il craint que la crise fragilise son entreprise et sa trentaine de salariés. "C’est l’incertitude la plus complète parce qu’on est dans un monde nouveau", déclare-t-il. Malgré tout, il assure : "rien ne me fera quitter le pays parce que ce sont des décennies qui ne sont pas seulement économiques, c’est une partie de ma vie, de ma famille, de mes amis".