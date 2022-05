Guerre en Ukraine : Le pape François souhaite aller à Moscou pour rencontrer Poutine

Le pape François annonce dans le quotidien italien Corriere Della Sera qu’il a demandé à rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Moscou afin de tenter de faire cesser la guerre en Ukraine. Pour l’heure, aucune réponse ne lui a été apportée.



« Je crains que Poutine ne puisse et ne veuille pas avoir cette rencontre maintenant. Mais tant de brutalité, comment ne pas tenter de l’arrêter ? Il y a vingt-cinq ans, nous avons vécu la même chose avec le Rwanda » a déclaré le souverain pontife. Et d’ajouter :



Je ne vais pas à Kiev pour le moment. J’ai envoyé le Cardinal Michael Czerny et le Cardinal Konrad Krajewski. Mais je sens que je ne dois pas y aller. Je dois d’abord aller à Moscou, je dois d’abord rencontrer Poutine.



Le pape a également eu des mots critiques à l’égard du patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe russe et fervent partisan de la guerre :



J’ai parlé à Kirill pendant 40 minutes via Zoom. Les vingt premières minutes, (...) il m’a lu toutes les justifications de la guerre [qu’il avait noté sur un carton]. J’ai écouté et je lui ai dit : Je ne comprends rien à tout cela. Frère, nous ne sommes pas des clercs d’État, nous ne pouvons pas utiliser le langage de la politique, mais celui de Jésus.



Le souverain pontife a ajouté que Kirill « ne pouvait pas devenir l’enfant de choeur de Poutine ».