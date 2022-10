Guerre en Ukraine : le pont de Crimée touché, la Russie accumule les revers

La destruction partielle du Pont de Crimée, symbole de l’annexion de la péninsule et infrastructure essentielle à l’approvisionnement de l’armée russe en Ukraine, couronne une série d’humiliations pour la Russie de Vladimir Poutine.





Pour Vladimir Poutine, une mauvaise nouvelle chasse l’autre sur le front ukrainien. Alors que l’armée russe ne cesse de perdre du terrain face à l’avancée des troupes de Kiev, l’attaque du pont de Crimée samedi 8 octobre est venu conclure une série d’échecs pour le président russe.



Des images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une puissante explosion au moment où plusieurs véhicules circulaient sur le pont, dont un camion que les autorités russes soupçonnent d'être à l'origine de la déflagration.



Pour le Kremlin, qui vantait il y a quelques mois encore la sécurité entourant l’édifice, l’humiliation est totale.



Le pont de Kertch qui relie la Crimée à la Russie constitue une ligne de ravitaillement capitale des forces russes pour tenir les territoires occupés au sud de l’Ukraine alors que se profile la bataille pour la ville de Kherson.

Au-delà de sa valeur stratégique, le plus grand pont d’Europe (19 km) construit en seulement 3 ans est un symbole aux yeux des Russes de l’annexion de la péninsule et de son rattachement à la Russie. Un Vladimir Poutine triomphant l’avait inauguré en jean et blouson noir, au volant d’un camion, le 16 mai 2018.





De son côté, Kiev n’a pas revendiqué l’attaque. Ce qui n’empêche pas ses responsables de jubiler. "Malheureusement, c'était nuageux en Crimée", a ironisé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.





Des élites russes exaspérées



L’attaque de cette infrastructure-clé intervient alors que l’armée russe accumule les revers cuisants sur le terrain. Après avoir repris la ville de Lyman dans l’Est, une armée ukrainienne galvanisée a de nouveau enchaîné les succès cette semaine.



Selon Kiev, ses troupes ont repris plus de 400 km2 aux Russes ces derniers jours dans le Sud. Certaines vidéos sur les réseaux sociaux montrent des soldats russes se rendre sans combattre comme cet équipage d’un char d’assaut.



À Moscou, les critiques des élites sur la conduite de la guerre se font de plus en plus bruyantes. Elles ne visent pas Vladimir Poutine directement comme c’est d’usage en Russie mais ses conseillers et le ministère de la Défense.



L'état-major de l'armée est notamment visé pour la faiblesse de l'équipement et de l'encadrement des soldats mobilisés. Même les plus ardents propagandistes s’inquiètent de l’état de délabrement de certaines unités russes. "Je suis fatigué de recevoir des messages disant que les mobilisés doivent acheter leur équipement avec leur argent. Pourquoi un homme mobilisé, un héros, doit-il acheter ce dont il a besoin ?”, s’est récemment emporté le célèbre présentateur télé et propagandiste Vladimir Sololyov.





Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov avait lui fustigé le commandement militaire, tandis qu'un haut responsable parlementaire, Andreï Kartapolov, avait appelé sur Telegram l'armée à "arrêter de mentir" sur ses défaites.