Guerre en Ukraine : Le Sénégal a voté en faveur de la résolution condamnant les annexions russes

Le Sénégal a voté en faveur de la résolution condamnant les annexions russes

Fini le temps de l’abstention. Le Sénégal a voté en faveur de la résolution, qui condamne les annexions de territoires de l’Ukraine par Moscou. Hier, l’Assemblée générale de l’Onu a désapprouvé, à une large majorité, les «annexions illégales» de territoires ukrainiens par la Russie, après l’organisation de «pseudo-référendums» dans ces territoires conquis à la force des bombardements. En détails, il y a 143 votes contre les annexions, 35 abstentions, parmi lesquelles la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Afrique du Sud, et cinq pays pour, à savoir la Corée du Nord, l’Erythrée, la Syrie, la Biélorussie et la Russie