Guerre en Ukraine : les troupes russes progressent dans plusieurs villes

Une semaine après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les troupes de Vladimir Poutine accélèrent leur progression au sud et à l'est du pays. En revanche, ce n'est pas le raz-de-marée vanté par le Kremlin.



Pour freiner l'avancée des troupes russes vers la capitale ukrainienne de Kiev, les Ukrainiens ont détruit les ponts de Stoyanka (Ukraine) et Irpin (Ukraine), qui passent au-dessus de la rivière du même nom. Après avoir connu des problèmes de ravitaillement et de logistique, les forces russes ont repris, jeudi 3 mars, leur opération d'encerclement de Kiev par l'ouest, mais aussi par l'est.

500 morts et 500 blessés russes, selon le Kremlin

Sur les autres fronts, Kharkiv (Ukraine) est toujours assiégée et pilonnée. Au sud, Marioupol (Ukraine) est totalement encerclée. Plus à l'ouest, la ville de Kherson (Ukraine) est désormais aux mains des Russes. Sur les rives de la mer Noire, la flotte russe fait étalage de sa puissance, verrouillant tous les accès à la mer. Pour la première fois depuis le début du conflit, la Russie fait état de pertes : 500 morts et 500 blessés. C'est beaucoup plus selon les Ukrainiens.