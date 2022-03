Guerre en Ukraine : pour Zelensky, Jérusalem est "le bon endroit pour trouver la paix"

La président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le Premier ministre israélien Naftali Bennett qui "essaie de trouver un chemin pour la négociation avec la Russie".



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dans la nuit de dimanche 20 à ce lundi 21 mars que Jérusalem serait “le bon endroit pour trouver la paix” en évoquant les négociations avec la Russie qu’il appelle de ses vœux.



“Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, essaie de trouver un chemin pour la négociation avec la Russie et nous lui en sommes reconnaissants. Pour tous ses efforts, afin que tôt ou tard, nous puissions commencer la discussion avec la Russie. Peut-être à Jérusalem. C’est le bon endroit pour trouver la paix. Si c’est possible”, a dit le chef d’État dans une vidéo publiée sur Telegram.



Naftali Bennett a tenté de lancer une médiation entre l’Ukraine et la Russie, se rendant à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, peu après le début de l’invasion, et multipliant les entretiens téléphoniques avec Volodymyr Zelensky.



Ce dernier a aussi ironisé sur les “propagandistes russes” qui ont “la tâche difficile”, “parce que pour la première fois dans l’histoire, un président d’une nation étrangère s’est exprimé via un enregistrement vidéo à la Knesset et devant toute la nation d’Israël. Le président de l’Ukraine, qui est accusé de nazisme en Russie, a parlé à la Knesset, devant la nation d’Israël”.