Guerre en Ukraine : Poutine exprime sa motivation profonde

L’heure était à la fête ce vendredi 18 mars dans la capitale russe, Moscou. Plus de 200000 personnes ont été mobilisés dans le plus grand stade du pays pour célébrer les 8 ans de l’annexion de la Crimée. Profitant de l’occasion, Vladimir Poutine a de nouveau justifié que l’opération russe en cours en Ukraine est liée au « génocide » des forces ukrainiennes dans le Donbass. « Ceux qui vivent en Crimée ont eu raison lorsqu’ils ont voulu mettre des barrières solides contre le nationalisme et le nazisme. Ce qui s’est passé dans d‘autres territoires et qui continue de se passer dans le Donbass est un génocide. Il y a eu des opérations militaires, pas une seule, pour les encercler, il y a eu du pilonnage constant dans cette région. Cela représente un véritable génocide, c’est un génocide qui se passe », a-t-il expliqué devant une banderole « Non au nazisme ». Il a ajouté : « Je fais tout pour notre peuple ».



Le Président russe a tenu à rendre hommage à ses soldats en saluant leur héroïsme tout en promettant que « ceux qui mènent ce combat seront récompensés ». « Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu un tel comportement. Nous allons réaliser tous nos plans aujourd'hui », a-t-il lancé par rapport au comportement de ses troupes en Ukraine. Mais lors de son allocution, la retransmission télévisée avait été soudainement interrompue. Un arrêt qui serait lié à une « panne technique sur un serveur » selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.