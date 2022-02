Guerre en Ukraine: Poutine jette le masque

Une pancarte avec une image du président russe Vladimir Poutine avec écrit: «Nous sommes avec lui pour la souveraineté de la Russie! Et vous?», devant le bâtiment de la Douma de la Fédération de Russie dans le centre de Moscou le 24 février 2022

Jeudi 24 février, à l'aube, Vladimir Poutine a déclenché une attaque militaire en Ukraine. Il n'y a plus aucun doute: le Kremlin veut provoquer la défaite militaire du régime afin de prendre le contrôle total du pays.





Poutine a enfin jeté le masque. Il nie la souveraineté de l'Ukraine, et agit en conséquence. Ses déclarations lors de la réunion du conseil de sécurité russe ainsi que celles de dignitaires du régime, et surtout celles de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ont dévoilé sa vision de l'Ukraine et les buts qu'il poursuit en envahissant les oblasts de Donetsk et Luhansk.





Lavrov a ainsi déclaré: la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des deux enclaves de l'est implique que, puisque l'Ukraine a perdu le contrôle de ces deux régions, elle n'est plus une nation souveraine. Seuls les États qui représentent l'ensemble de leur population peuvent être considérés comme des États souverains et personne ne peut arguer que le régime ukrainien, fondé sur le «coup d'État» de 2014, représente l'ensemble du peuple qui vit sur le territoire de l'État ukrainien. Dans ces conditions, il n'y a plus d'État ukrainien.