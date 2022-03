Guerre en Ukraine : "Rapprochement" des positions entre Moscou et Kiev

La Russie a affirmé, ce vendredi, avoir constaté un "rapprochement" des positions dans ses pourparlers avec Kiev, sur la question d'un statut neutre de l'Ukraine, ainsi que des progrès sur celle de la démilitarisation du pays, assure le chef de la délégation russe.





"Le sujet du statut de neutralité de l'Ukraine et de sa non-adhésion à l'Otan est l'un des points clés des négociations. C'est le point sur lequel les parties ont rapproché le plus possible leurs positions", a avancé Vladimir Medinski, cité par les agences russes.





Il a toutefois relevé des "nuances" à propos des "garanties de sécurité" réclamées par l'Ukraine. Quant au sujet de la démilitarisation, les délégations sont "à mi-chemin" d'un accord sur la question, a-t-il affirmé.





L'un des membres de la délégation ukrainienne, le conseiller de la présidence Mikhaïlo Podoliak, a quant à lui déclaré que les "déclarations de la partie russe ne sont que leurs demandes de départ".





Pendant ce temps, Franceinfo rapporte que le président des Etats-Unis, Joe Biden, et son homologue chinois, Xi Jinping, ont discuté pendant près de deux heures par téléphone, pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.





Selon la présidence chinoise, Xi Jinping a estimé, lors de cet échange, que les conflits militaires n'étaient "dans l'intérêt de personne" et que "la crise ukrainienne n'est pas quelque chose que nous souhaitions voir" arriver. Et il a exprimé le souhait de voir son pays et les Etats-Unis "travailler à la paix et la tranquillité dans le monde".