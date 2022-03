Guerre en Ukraine : Un «compromis» est possible pour une neutralité de l'Ukraine, annonce Moscou

Ce mercredi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés. Hier se tenait une nouvelle session de pourparlers russo-ukrainiens. Suivez les dernières informations en direct.





11h17



Une neutralité de l'Ukraine sur le modèle de la Suède et de l'Autriche est le compromis que les négociateurs russes et ukrainiens discutent actuellement, a indiqué mercredi le Kremlin.



"C'est en effet l’option qui est discutée actuellement et qui peut être considérée comme celle d'un compromis", a dit mercredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.





8h02



Plusieurs fortes explosions ont été entendues à l'aube mercredi à Kiev, suivies de colonnes de fumées noires dans le ciel, alors que l'armée russe a intensifié ces derniers jours ses tirs contre les villes ukrainiennes.



Vers 06H00 (05H00 GMT), au moins trois fortes explosions ont retenti dans l'ouest de la capitale, déjà visée la veille et placée depuis sous couvre-feu jusqu'à jeudi matin.



Plusieurs épaisses colonnes de fumées noires ont peu après été observées dans le ciel de la ville, comme la veille, où plusieurs frappes russes avaient touché des immeubles résidentiels.



D'autres explosions ont été entendues en début de matinée.



Aucun bilan ou précisions n'étaient donnés dans l'immédiat par les autorités locales, alors que la presse n'était pas autorisée à circuler dans la ville, sous tension, en raison du couvre-feu.