Guerre en Ukraine: Un montage vidéo montrant Paris sous les bombes diffusé pour interpeller l’Europe

Une vidéo montrant la ville de Paris en proie à des bombardements a été diffusée par plusieurs médias, puis par le Parlement ukrainien ce samedi 12 mars. Il s’agit bien évidemment d’un montage, dont le but est d’interpeller les Occidentaux. L’Ukraine réclame de l’aide et affirme : « si nous tombons, vous tombez ».

Que se passerait-il si la France était en guerre ? Personne ne connaît évidemment la réponse exacte mais plusieurs médias ukrainiens et le Parlement ukrainien se sont permis, eux, d’imaginer à quoi ressemblerait la capitale française en cas d’attaque. Dans un montage vidéo publié d’abord par le Kyiv Post sur Twitter, puis repris par le Parlement ukrainien et Euromaidan Press, on reconnaît Paris, sous les bombardements.

Paris bombardé, un montage qui fait froid dans le dos

Une Tour Eiffel en proie aux flammes, de multiples explosions en plein centre de la capitale, le tout couplé aux sons des alarmes et des cris : la vidéo dresse le portrait plus qu’anxiogène de Paris en guerre.

Après les images, un texte s’affiche. « Imaginez juste si cela arrivait dans une autre capitale européenne », débute-t-il, comparant immédiatement les images précédentes avec la situation en Ukraine, où plusieurs villes sont toujours bombardées par les forces armées russes.

« Demain ce sera l’Europe entière » alerte l’Ukraine

Puis, des phrases précédemment prononcées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky apparaissent : « Nous nous battrons jusqu’au bout, donnez-nous une chance de vivre. Fermez l’espace aérien au-dessus de l’Ukraine, ou donnez-nous des avions de combat ».

« Aujourd’hui c’est l’Ukraine, demain ce sera l’Europe entière. La Russie ne reculera devant rien », a commenté le Parlement ukrainien en partageant la vidéo. « Si nous tombons, vous tombez », conclut la vidéo.

Refusant de s’engager pleinement dans un conflit armé, les Occidentaux continuent pour l’heure d’accumuler et de renforcer les sanctions à l’encontre des Russes. À l’issue des deux jours de réunion des 27 de l’Union Européenne à Versailles, le président français Emmanuel Macron avait d’ailleurs déclaré que « si (le président russe Vladimir) Poutine intensifie les bombardements, fait le siège de Kiev, s’il intensifie encore les scènes de guerre, nous savons que nous devrons prendre encore des sanctions massives ».