Guerre en Ukraine : Un Russe condamné pour avoir critiqué l’invasion et traité Poutine de « bandit »

Nouvelle illustration de la répression qui sévit en Russie. Lundi, un Russe a été condamné pour avoir critiqué l’offensive en Ukraine à l’occasion d’un micro-trottoir, ont rapporté des médias indépendants. Si des centaines d’opposants, de militants et de Russes ordinaires ont été emprisonnés pour avoir exprimé leur désaccord depuis le début de l’assaut russe contre l’Ukraine, il s’agit du premier cas connu de poursuites pour avoir répondu à des questions de journalistes.





Iouri Kokhovets a été reconnu coupable par un tribunal moscovite d’avoir « discrédité l’armée » et condamné à cinq ans de travail correctionnel, selon les médias indépendants SOTAVision et Mediazona et l’ONG OVD-Info. Il avait répondu spontanément en juillet 2022 à une demande d’interview du média Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) auprès de passants dans les rues de Moscou et ouvertement critiqué les autorités ainsi que l’offensive en Ukraine.





Des « bandits »





Interrogé à la sortie d’une station de métro, il a notamment estimé que Vladimir Poutine et le gouvernement russe étaient des « bandits » responsables du conflit et balayé les arguments du Kremlin pour expliquer cette attaque. Il a également accusé les militaires russes d’avoir « abattu sans raison » des civils à Boutcha, une localité près de Kiev qui a été le théâtre d’un massacre imputé aux forces de Moscou au début de leur offensive en 2022.