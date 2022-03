Guerre en Ukraine : un sénateur américain appelle à «assassiner Vladimir Poutine»

Lors d'une intervention télévisée, le sénateur américain Lindsey Graham a appelé «quelqu'un en Russie» à assassiner le président russe Vladimir Poutine.



Selon l'élu, très proche de l'ancien président Donald Trump, la personne capable d'un tel acte rendrait «un grand service à la Russie et au reste du monde».





En plus de sa déclaration polémique, Lindsey Graham a enfoncé le clou dans une série de tweets, ajoutant que «les seuls qui pourraient arranger ça» étaient «les Russes».