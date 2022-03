Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine reste déterminé à atteindre ses objectifs "par la négociation ou par la guerre"

Vladimir Poutine ne désarme pas. Le président russe reste déterminé à atteindre ses objectifs "par la négociation ou par la guerre", selon l'Elysée. Le président russe s'est entretenu pendant une heure et 45 minutes avec son homologue français, dimanche 6 mars. Emmanuel Macron a, de son côté, réaffirmé sa détermination à obtenir un cessez-le-feu et la création de couloirs humanitaires. Des nouvelles sanctions contre la Russie sont également envisagées.



Sur la question de la menace nucléaire, Vladimir Poutine a démenti toute intention d’attaquer des centrales nucléaires ukrainiennes et s'est dit prêt à respecter les normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique, selon la présidence française.



Cet appel téléphonique était à l'initiative d'Emmanuel Macron. Le président français va également rencontrer le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, mardi, alors que les dirigeants du monde entier se mobilisent pour tenter d'arrêter l'invasion russe de l'Ukraine.