Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky annonce le début de "la bataille pour le Donbass"

Peu avant, le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï avait annoncé lui aussi le début de l’offensive des troupes russes contre l’est de l’Ukraine.



“Il y a des combats à Roubijné et Popasna, des combats incessants dans d’autres villes pacifiques”, a-t-il dit, reconnaissant que Kreminna était “malheureusement sous le contrôle des orques”, le surnom péjoratif donné aux militaires russes.



Cette ville, qui comptait environ 18.000 habitants avant la guerre, se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kramatorsk, la capitale ukrainienne du bassin houiller du Donbass.



Au moins quatre civils ont été tués dans les bombardements russes pendant qu’ils tentaient de fuir Kreminna, a poursuivi Serguiï Gaïdaï.





Le conseiller de la présidence ukrainienne Oleksiy Arestovytch a toutefois assuré que “les occupants russes n’avaient pas encore conquis Kreminna” et que d’“intenses combats de rue” s’y déroulaient. Serguiï Gaïdaï avait peu avant exhorté la population à évacuer la région de Lougansk.