Guerre en Ukraine : Xi et Poutine plaident pour une « solution politique », en pleine offensive russe

Lors d’une visite en Chine, Vladimir Poutine a évoqué avec Xi Jinping la guerre en Ukraine. Tous deux plaident pour « une solution politique ».







Une rencontre symbolique à Pékin. Vladimir Poutine est arrivé ce jeudi 16 mai à l’aube dans la capitale chinoise pour une visite de deux jours. Cette visite d’État, la deuxième en moins de six mois, envoie un signal mondial du renforcement des liens entre la Russie et la Chine, en particulier au sujet de l’invasion de l’Ukraine.







Lors d’une déclaration des deux dirigeants devant la presse, Vladimir Poutine s’est ainsi dit « reconnaissant » envers la Chine pour ses « initiatives » de paix relatives au conflit. La relation Chine-Russie est « un facteur de stabilité sur la scène internationale », a-t-il estimé, avant d’assurer qu’« elle n’est pas opportuniste et elle n’est dirigée contre personne ».







« La Chine est prête à travailler avec la Russie pour (...) soutenir l’équité et la justice dans le monde », a répondu Xi Jinping. Des déclarations qui interviennent au moment même où l’armée russe avance à grand pas en Ukraine, conquérant 278 km2 (la superficie équivaut à celle de Paris et des Hauts-de-Seine) ces sept derniers jours, principalement dans la région de Kharkiv (Nord-Est) où Moscou a lancé une offensive début mai.





Dans un communiqué commun publié après leur rencontre et qui reprend les termes favoris du Vladimir Poutine, Pékin et Moscou jugent « nécessaire » d’éviter toute décision à même de « contribuer à la prolongation des hostilités et à une nouvelle escalade du conflit ». Cette formulation semble viser Européens et Américains, le Kremlin disant sans cesse que ce sont les livraisons d’armes de l’Occident à l’Ukraine qui font durer la guerre.





Xi Jinping « espère que la paix sera rétablie en Europe »





La veille de cette visite à Pékin, Vladimir Poutine s’est félicité de ces avancées, à l’occasion d’une réunion diffusée à la télévision russe avec des officiers de haut rang. « Depuis le début de l’année, nos troupes améliorent constamment, chaque jour, leurs positions dans toutes les directions. Elles remplissent tous les objectifs fixés par le ministère de la Défense, a-t-il déclaré, la rapidité avec laquelle nous réagissons aux exigences du moment nous donne confiance dans le fait que nous remplirons tous les objectifs ».





Si la Chine appelle régulièrement au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays (sous-entendu Ukraine comprise), elle exhorte aussi à prendre en considération les préoccupations de sécurité de la Russie. « Les deux parties sont d’accord sur le fait qu’une solution politique à la crise en Ukraine est la voie à suivre », a déclaré Xi Jinping face à la presse, rappelant que « la position de la Chine sur cette question a toujours été claire ».