Guerre en Ukraine : Zelensky remercie l'Allemagne, «véritable amie» et «alliée fiable»

Ce déplacement intervient au lendemain de la visite du président ukrainien à Rome et alors que le gouvernement allemand vient d'annoncer de nouvelles livraisons d'armes à Kiev pour une valeur de 2,7 milliards d'euros.





«l'Allemagne s'est révélée être notre véritable amie». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en pleins préparatifs d'une contre-offensive face à l'armée russe, a été accueilli à Berlin dimanche 14 mai par le chef de l'Etat allemand puis le chancelier Olaf Scholz pour des entretiens notamment consacrés à la livraison par l'Allemagne d'armes pour une valeur de 2,7 milliards d'euros.

Il a salué le soutien apporté à Kiev par l'Allemagne, qu'il a qualifiée d'«alliée fiable». «Dans la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine, l'Allemagne s'est révélée être notre véritable amie et notre alliée fiable, qui se tient résolument aux côtés du peuple ukrainien dans la lutte pour la défense de la liberté et des valeurs démocratiques», a écrit Volodymyr Zelensky dans le livre d'or de la présidence allemande où il a été reçu en début de matinée, selon le message consulté par l'AFP.









Le chancelier allemand Olaf Scholz accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin, le 14 mai 2023. TOBIAS SCHWARZ / AFP

Il a été reçu par le chancelier allemand, avec les honneurs militaires, dimanche à 10h00 locale. Un imposant dispositif de sécurité a été déployé dans le centre de la capitale allemande, avec de nombreux hélicoptères patrouillant dans le ciel et des tireurs d'élite placés sur les toits autour de la chancellerie. Le dirigeant ukrainien a, plus tôt dans la matinée, été reçu par le président Franz-Walter Steinmeier dans sa résidence du château de Bellevue, au cœur de la capitale.





Après Rome et le Vatican la veille, c'est le premier déplacement du président ukrainien en Allemagne depuis le début du conflit. Volodymyr Zelensky est arrivé tard samedi soir, soulignant sur Twitter que sa visite serait consacrée à «un paquet très important» de livraisons d'armes à son pays ainsi qu'à la «reconstruction» de l'Ukraine. Ce déplacement intervient en pleins préparatifs en vue d'une offensive de printemps par l'armée ukrainienne, alors que Kiev et Moscou revendiquent tous deux des succès dans et autour de Bakhmout, dans la région du Donbass (est).





Prix Charlemagne





Volodymyr Zelensky doit aussi dans la journée se voir décerner le prix Charlemagne, distinction récompensant un engagement particulièrement marquant en faveur de l'entente en Europe. Il n'est toutefois pas encore certain qu'il se rende à Aix-la-Chapelle pour le recevoir en personne. Cette ville se situe dans l'ouest de l'Allemagne près de la frontière belge, à des centaines de kilomètres de Berlin. «Pour la première fois dans sa longue histoire, le Prix Charlemagne reconnait avec cette récompense que la liberté et les principes fondamentaux de l'Europe doivent si nécessaire être défendus par la force», a souligné cette semaine le directeur du comité organisant le prix, Jürgen Linden, dans le quotidien allemand Tagesspiegel.





«Cette guerre atroce de la Russie»





À la veille de la venue de Volodymyr Zelensky en Allemagne, Berlin a annoncé un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros, incluant la livraison de nombreux chars, blindés et système de défense antiaérienne. «Nous souhaitons tous la fin rapide de cette guerre atroce de la Russie contre le peuple ukrainien, mais malheureusement elle n'est pas en vue. C'est pourquoi l'Allemagne apportera toute l'aide qu'elle pourra, aussi longtemps que nécessaire», a indiqué dans un communiqué le ministre de la Défense Boris Pistorius. Il s'agit, selon l'hebdomadaire Der Spiegel, du paquet de livraisons d'armes le plus important de Berlin à destination de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.