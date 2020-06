Guinée / Mort de Mory Kanté: Emmanuel Macron écrit à Alpha Condé

Le président français Emmanuel Macron, a adressé un message diplomatique au chef d'Etat guinéen lu sur les ondes des médias de service public ce lundi, 08 juin 2020 à Conakry. Un message dans lequel le président Français a présenté ses condoléances à la Guinée suite au décès, le 22 mai dernier de l’artiste Mory Kanté.





Dans son adresse au chef d’Etat guinéen, le dirigeant français a indiqué que l'Afrique vient de perdre un grand artiste mais surtout un digne représentant de la tradition musicale guinéenne. «Mory Kanté était un digne représentant de la tradition musicale guinéenne. Il fait partie de ces pionniers qui ont contribué à la diffusion des cultures africaines dans le monde entier. Avec la disparition de celui qui était surnommé le griot électrique, la Guinée, le manding et plus largement l’Afrique perdent un très grand artiste (…). La nouvelle génération d’artistes guinéens contribuera à faire vivre sa musique et sa mémoire. Je pense notamment à ses enfants Balla et Manamba Kanté ainsi que son beau-fils Soul Bang’s, trois artistes guinéens écoutés au-delà des frontières guinéennes», à écrit le président français Emmanuel Macron





A rappeler que le griot électrique est décédé le 22 mai dernier à Conakry. Il est l'auteur du célèbre tube Yéké Yéke vendu dans le monde entier à des millions d'exemplaires.