Hadja Lahbib au Qatar, un choix qui suscite la polémique: “Comment le gouvernement peut-il être représenté ici?"

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib se rendra à la Coupe du monde au Qatar. Elle compte y porter un “message fort et clair” sur les conditions de travail et les droits humains, en particulier ceux des femmes et de la communauté LGBTQI+. Une décision prise par le kern et qui suscite de nombreuses réactions. Entre surprise, désapprobation et soutien.





Pas de boycott. Hadja Lahbib assistera à un match des Diables Rouges lors du Mondial au Qatar. “La Belgique reste stricte et exigeante sur le respect des droits humains et des conditions de travail, mais si nous voulons que les choses évoluent, nous devons soutenir le Qatar dans ses efforts pour améliorer ces conditions”, assure la ministre des Affaires étrangères. “Rompre le dialogue n’arrangera pas la situation (...) Nous devons aller au Qatar et poursuivre le dialogue, soutenir les efforts qu’ils font et leur demander d’aller plus loin dans les réformes.”





Hadja Lahbib considère que ne pas y aller reviendrait aussi à isoler la Belgique sur la scène internationale. “Parce que tous les autres pays qualifiés, y compris nos voisins européens, enverront des représentants de haut niveau.”





Un choix assumé, mais controversé. “J’interrogerai Alexander De Croo sur la présence de son gouvernement à la honteuse Coupe du monde au Qatar”, annonce Theo Francken (N-VA) sur Twitter. “Comment ce gouvernement qui fait du respect des droits de l’homme sa priorité peut-il être présent ici? Même Sepp Blatter affirme désormais que ce Mondial est une erreur.” Ik zal morgen @alexanderdecroo interpelleren over de aanwezigheid van zijn regering op het beschamende WK voetbal in Qatar.



Invitée de Bel RTL ce jeudi matin, Zakia Khattabi n’a, elle, pas caché sa “surprise”. “ Nous étions sur la ligne que si les Belges allaient en quart de finale ou en demi, par exemple, le Premier ministre et la famille Royale se rendraient sur place. On trouvait que c’était un bon compromis. Ma collègue a pris une autre décision, mais je serai très attentive au discours qui sera tenu."





Autre plateau, autre position. Sur LN24, Ludivine Dedonder (PS) a défendu le choix posé par le gouvernement. “Boycotter le Qatar, ce n’est pas ma conception des choses et de la politique. Quand je sers la main à quelqu’un, je ne partage pas forcément ses idées”, plaide la ministre de la Défense. “Le boycott ne va pas changer la face du monde. Par contre, il faut dialoguer, trouver des solutions ensemble et imposer notre point de vue. On va au Qatar sans accepter ce qui s’y passe." Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, est l’invitée de Martin Buxant https://t.co/V88Ct1aiIu — LN24 (@LesNews24) November 10, 2022