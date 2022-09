Hadja Lahbib: “La Chine est à la fois un partenaire, un concurrent et un rival”

Le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au sujet de la région chinoise du Xinjiang (nord-ouest) “ouvre la porte à de nouvelles démarches afin de garantir le respect des obligations internationales en matière de droits humains”, a estimé lundi la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, sans détailler quelles pourraient être ces nouvelles démarches.



La ministre s’exprimait en ouverture des journées diplomatiques qui durent toute la semaine à Bruxelles. Les ambassadeurs, consuls généraux et représentants permanents belges auprès d’institutions internationales se réunissent à cette occasion dans la capitale.





Interrogée par Colette Taquet, ambassadeur à Singapour, au sujet de la politique belge vis-à-vis de la Chine, la nouvelle ministre libérale est revenue sur le très attendu rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme consacré aux allégations de violations des droits de l’homme de la part du régime chinois à l’encontre des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes vivant au Xinjiang. Le rapport a été publié in extremis, à quelques minutes de la fin du mandat de Michelle Bachelet à la tête du Haut-Commissariat, un timing qui suffit à démontrer la délicatesse du sujet.





“Violations graves des droits humains”



Le rapport confirme les détentions arbitraires et parle de “violations graves des droits humains” découlant de la politique de contre-terrorisme et contre-”extrémisme” du gouvernement chinois.





“La Belgique prend ce rapport très au sérieux. Son contenu ne constitue par une surprise mais apporte un statut plus officiel aux récits crédibles des graves violations des droits humains commises au Xinjiang”, indique lundi Hadja Lahbib. Le pays “se concerte avec ses partenaires sur le contenu du rapport et le suivi à apporter aux recommandations” qui en occupent les deux dernières pages. La ministre rappelle par ailleurs que des sanctions ont déjà été prises au niveau européen.