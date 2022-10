Haïti : premiers décès dus au choléra en trois ans

Au moins sept personnes sont décédées du choléra en Haïti, ont annoncé dimanche les autorités, ravivant les craintes d'une résurgence de la maladie dans ce pays pauvre des Caraïbes où une épidémie a causé la mort de plus de 10.000 personnes entre 2010 et 2019.



Le ministère de la Santé publique et de la Population avait annoncé quelques heures plus tôt «la détection d'un cas confirmé de choléra à Savane Pistache Décayette dans la commune de Port-au-Prince et de cas suspects à Brooklyn dans la commune de Cité Soleil».





«La plupart des victimes sont mortes dans leur quartier et n'ont pas pu se rendre à l'hôpital», a expliqué Lauré Adrien, plaidant pour que les barrages routiers installés dans le pays pour protester contre la hausse annoncée le 11 septembre du prix des carburants soient levés afin de permettre aux malades d'accéder aux établissements de soins ou aux ambulances de pouvoir les atteindre.