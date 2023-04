Hausse des températures : Les Pays les Moins Avancés affichent leurs inquiétudes et se préparent pour la Cop28

Les données scientifiques du 6ème rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) montrent l'urgence de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre.



Le rapport indique que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent : la température de la surface du globe s'est élevée de 1,1 °C par rapport à la période préindustrielle.



"Quels que soient les scénarios d'émission, le GIEC estime que le réchauffement de la planète atteindra 1,5° C dès le début des années 2030. Limiter ce réchauffement à 1,5°C au plus 2 °C ne sera possible qu'en accélérant dès maintenant la baisse des émissions. Nous polluons moins mais les problèmes climatiques nous affectent plus parce que nous n’avons pas les capacités pour faire face", confie Madeleine Diouf Sarr, présidente du Groupe de Négociateurs des Pma sur les changements climatiques que dirige le Sénégal.



En prélude de la Conférence internationale de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques, ou COP 28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023, les Pays les Moins Avancés (PMA) sont en conclave à Saly pour faire le point de ce qui a été obtenu en terme de résultats durant la Cop 27 à Charm El Cheikh en Égypte.



En effet, les PMA sont confrontés à plusieurs défis et pour leur permettre de s'adapter un cadre avait été initié à la COP 27. Face à cette situation, un atelier technique regroupe des coordonnateurs des Pma sur la négociation climatique.



"Le besoin de financement climatique reste important. La COP 27 a noté avec inquiétude l'énorme écart entre les besoins et les financements nécessaires et a souligné qu'un soutien financier accéléré est essentiel. Nous nous préparons aux négociations climatiques prévues cette année et afin de permettre une meilleure prise en charge des besoins du Groupe des PMA", explique Madeleine Diouf Sarr.



Durant quatre jours, des experts vont plancher sur l'objectif mondial sur l'adaptation, le nouvel objectif de la finance climatique, les pertes et préjudices, le bilan mondial et le programme de travail sur l'atténuation, entre autres.