Horrible accident dans un parc d’attractions en Floride: un ado décède en tombant de la “plus haute tour de chute du monde”

Un ado chute de l' Orlando Free Fall

Un parc d’attractions de Floride a été secoué par un terrible accident hier. Un garçon de 14 ans est soudainement tombé d’une tour de chute. La victime est décédée de ses blessures quelques heures plus tard.

L’Américain de 14 ans voulait tester l’Orlando Free Fall, une attraction spectaculaire dans laquelle les visiteurs dégringolent de 131 mètres vers le sol. Il s’agirait de la “plus haute tour de chute libre du monde”, qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 120 kilomètres par heure. Le garçon est tombé pendant l’attraction, il n’a pas survécu. L’enquête déterminera si la victime portait correctement le dispositif de sécurité.