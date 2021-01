Huawei investit 200 millions d’euros pour construire une usine en France

Lorsque l’usine entrera en production en 2023, les opérateurs européens seront encore en plein déploiement de la 5G, avec de forts besoins en équipements de réseau

Les bonnes nouvelles sont trop rares pour les bouder. Le géant chinois Huawei a officiellement choisi la France, et plus particulièrement la région Grand Est, pour construire une usine.Il s’agira du premier site de cette catégorie hors de Chine pour le groupe.Huawei prévoit d’investir 200 millions d’euros dans ce projet, avec une entrée en production dès 2023.Le chantier proprement dit devrait commencer dès l’année prochaine, une fois que toutes les autorisations auront été obtenues. Le site emploiera 300 personnes, et jusqu’à 500 à terme.Il occupera 40.000 mètres carrés, mais Huawei a déjà acquis 8 hectares, ce qui lui permettra de s’étendre, si besoin. «Tous les corps de métier seront représentés.Nous embaucherons des jeunes diplômés et des personnes avec une solide expérience professionnelle», précise Jacques Biot, président du conseil d’administration de Huawei France.Le site produira des stations de base, des équipements dédiés aux réseaux mobiles des opérateurs télécoms...