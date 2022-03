IAAF : Massata Diack et un autre prévenu rejugés à Paris

Fils de l'ancien patron de l'athlétisme mondial Lamine Diack décédé en décembre 2021 à l'âge de 88 ans, Massata Diack doit être jugé en appel, du 13 au 19 janvier 2023, à Paris.



D’après les sources du journal Les Échos, il est visé pour des soupçons de corruption visant à cacher des cas de dopage en Russie.



En 2020, il s'était vu infliger cinq ans ferme et un million d'euros d'amende.



Absent du procès en juin 2020, il a toujours refusé de répondre aux enquêteurs français et s'était insurgé, depuis Dakar, contre un "procès à charge" et une "condamnation annoncée", proclamant son innocence.



Habib Cissé, qui conseillait Lamine Diack, doit lui aussi être rejugé. Il avait été condamné en première instance à trois ans de prison, dont deux avec sursis, et 100 000 euros d'amende.



Un autre prévenu, en l'occurrence l'ancien chef de l'antidopage à l'IAAF Gabriel Dollé, est depuis décédé.