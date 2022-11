Ibrahim Ahmadoun, associé de Radja Nainggolan et ancien “acteur clé” d’un trafic de drogue pour le Hezbollah

Radja Nainggolan

Ibrahim Ahmadoun est l’un des investisseurs impliqués dans RADlab, l’entreprise créée par Radja Nainggolan, notamment spécialisée dans la location de jets privés. Il va donc reprendre du service à l’aéroport de Deurne, onze ans après y avoir été impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Explications.





Radja Nainggolan a annoncé la semaine dernière qu’il allait investir dans le secteur de l’aviation. Associé à la société anversoise The Aviation Factory, le joueur de l’Antwerp a fondé l’entreprise RADLab, dont l’activité principale est la location de jets privés, de yachts et de villas de luxe, pour un public d’artistes et sportifs fortunés. Une société dans laquelle a également investi Ibrahim Ahmadoun. C’est une surprise de retrouver l’Anversois dans le secteur de l’aviation...





En 2011, Ibrahim Ahmadoun avait en effet été impliqué dans une affaire de trafic de cocaïne, qui avait mené à l’arrestation d’Ali Koleilat Dalbi, un dangereux trafiquant de drogue, soupçonné d’entretenir des liens étroits avec le Hezbollah.





Selon son frère, Ibrahim Ahmadoun n’avait rien à voir avec le trafic de drogues. “Il n’a jamais été interrogé et n’a fait l’objet d’aucune enquête”, précise-t-il dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. “En décembre 2011, Ibrahim s’occupait des documents pour un avion qui devait atterrir à Deurne en provenance de la République Dominicaine. Mais le vol a été annulé, parce que la DEA (l’Agence américaine de lutte contre le trafic de drogues) avait découvert 1,1 tonne de cocaïne à bord. L’avion était donc resté cloué au sol à l’aéroport de La Romana et deux Européens avaient été arrêtés.”





Pourtant, aux États-Unis, la DEA considérait Ibrahim Ahmadoun comme un “acteur clé” du réseau de trafic de drogue du Hezbollah. Il a d’ailleurs été arrêté en 2015 en Lituanie et extradé aux États-Unis un an plus tard. Il a plaidé coupable et a été condamné à 100 mois de prison. En 2020, il a demandé à finir sa peine en Belgique. Il a ensuite été libéré par le Tribunal de l’application des peines de Bruxelles en 2021, alors qu’il lui restait encore trois ans à purger.





Un an plus tard, il va donc à nouveau travailler à l’aéroport de Deurne. “Je suis d’avis que quelqu’un qui a reconnu ses fautes et purgé mérite une seconde chance”, argumente Carl Legein, le patron de The Aviation Factory et associé de Radja Nainggolan, dans les colonnes du Nieuwsblad.