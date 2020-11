Identification biométrique : L’UE met 60 millions d’euros (39 milliards Cfa) pour expulser des migrants sénégalais, ivoiriens et Burkinabé

L’Union européenne a décidé de partir en croisade contre l’immigration clandestine. Elle a, à cet effet, financé un programme de rapatriement des sans-papiers ivoiriens et Sénégalais et burkinabé, basé sur l’identification biométrique, afin d’organiser leur retour vers leurs pays d’origine et ce, dès leur arrivée en Europe.





En effet, confrontée à des vagues d’arrivées quasi quotidiennes de migrants qui débarquent par centaines sur les côtes européennes, l’Union européenne a décidé de prendre le taureau par les cornes. Selon le site Bloomberg consulté par Seneweb, l’UE va désormais faire recours à l’identification biométrique des migrants présents dans l’espace Schengen en vue de les expulser vers leurs pays de départ.





En Côte d’ivoire, ce système permet d’une part de faciliter l’identification des personnes de nationalité ivoirienne afin de faciliter leur retour, renseigne un rapport de l’Ong Privacy international, une Ong qui milite pour la défense des droits de l’homme en particulier contre la violation de la vie privée commis par les gouvernements et autres organisations.





Pour y arriver, l’Union européenne a mis des moyens conséquents : elle a affecté un financement de 60 millions d’euros (39 milliards de FCFA) à l’organisme en charge du projet “EU Trust Fund for Africa”. 30 millions d’euros sont destinés au Sénégal et 28 millions d’euros à la Côte d’ivoire, détaille le site Courrier du Soir, qui parle de vol de données privées.





Mais Privacy international tire déjà la sonnette d’alarme. Elle y voit une violation des données personnelles (nom, prénoms, date de naissance, numéro de passeport, empreintes digitales, reconnaissance faciale) des migrants, qu'ils soient réguliers ou non. Or, cette collecte de données personnelles peut être utilisée à d’autres fins, redoute l’organisation non gouvernementale basée en Grande Bretagne selon laquelle ces données peuvent tomber dans les mains d’Interpol.





Il faut rappeler que dans le cadre de leur coopération, l’UE et le Sénégal ont mis en place le projet Civipol financé en 2016 à hauteur de 10 millions d’euros par l’Union européenne. Il s’agit d’une assistance technique qui a, entre autres objectifs, de mieux outiller les services de sécurité intérieure du Sénégal (police, gendarmerie, douanes, etc.) pour le contrôle et la surveillance des frontières, y compris dans la lutte contre la migration irrégulière.