IHU de Marseille : Raoult réagit à l'annonce de sa mise à l’écart

Invité sur CNews ce lundi 23 août 2021, le médecin universitaire s’est exprimé sur son départ à la retraite d’ici au mois de septembre et son éviction de l’IHU.



Didier Raoult sera-t-il évincé de la direction de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection ? D’ici à la fin du mois d’août, le microbiologiste de 69 ans devra quitter ses fonctions d’universitaire pour faire valoir ses droits à la retraite.



D’après Le Monde et La Provence, deux membres du conseil d’administration ont demandé de remplacer le médecin controversé à la direction de l’institut.



Sur l’antenne de CNews, ce lundi, le principal intéressé s’est exprimé sur son départ imminent à la retraite et cette éventuelle mise à l’écart de l’IHU de Marseille.



Visiblement, Didier Raoult a hâte de prendre sa retraite universitaire. «Cela fait trente-deux ans que je suis chef de service. Je suis le professeur le plus ancien de ce pays, ça fait un moment que ça dure quand même. J’ai le sentiment d’avoir réalisé ce que je devais faire», a fait savoir le médecin auprès de Laurence Ferrari, d’après des propos rapportés par Le Parisien.



Et d’ajouter avec franchise : «Je reconnais que cette activité-là est une activité qui me pèse maintenant.»



Quid de son retrait de la direction de l’IHU ? «La question, c’est de clarifier avec les gens du conseil d’administration», a-t-il répondu, tout en rappelant que sa carrière hospitalière se terminera bien le 1er septembre.



Une réunion à la mi-septembre



Comme le précise Didier Raoult, la décision reste entre les mains du conseil d’administration, qui doit se réunir "mi-septembre" avec les sept fondateurs».



«Il y a un vote, on votera. Je ne me présente pas à la présidence de la République, il y a vingt personnes, on connaît les vingt personnes», a-t-il ajouté, sans manquer de tacler François Crémieux, l’un des deux membres ayant réclamé son remplacement.



Nouveau directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), Crémieux aurait «viré» un des collaborateurs de Raoult.



«On a l’impression qu’il est venu faire le ménage. Je fais partie des objets dont il fait le ménage», a fait savoir le praticien hospitalier, sujet de polémiques pour ses positions controversées sur la vaccination anti-Covid.