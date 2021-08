Il avait torturé une vieille dame: qui est Mouslim Aboubakarov, l’évadé de la prison de Gand?

Mouslim Aboubakarov, un évadé de prison russe, recherché

Qui est Mouslim Aboubakarov, le Russe de 40 ans qui est parvenu à s'évader de la prison de Gand jeudi matin? Un homme poli et intelligent, selon son avocat. Un dangereux criminel sans scrupules, selon son casier judiciaire. Aboubakarov est surtout quelqu’un qui sait gagner la confiance des autres, mais qui ne fait confiance qu’à lui-même.





“Ce fut un peu un choc lorsque nous avons appris la nouvelle”, avoue son avocat Frank Scheerlinck, qui l’a défendu en 2012 pour une série d’infractions, dont l’usage de faux et d’escroquerie mais surtout pour vols avec violence et prise d’otages impliquant des actes de torture. Il lui restait encore plus de trois ans de peine à purger.

Mouslim Aboubakarov s’en était notamment pris à une dame âgée, qu’il avait torturée. Attachée, la victime avait réussi à le mordre, ce qui a permis de retrouver la trace du Russe grâce à son ADN.





“Un client intelligent et poli”

“Un homme qui savait très bien ce qu’il faisait”, poursuit Me Scheerlinck. “Qui savait très bien à quelle peine il s’exposait. Sa personnalité? En tant que client, il est apparu comme intelligent et poli.”





Un homme déterminé en tout cas à ne pas se faire de vieux os derrière les barreaux. Jeudi matin, Mouslim Aboubakarov a réussi à s’échapper de l’établissement pénitentiaire gantois en escaladant le mur de la prison grâce à un chariot élévateur. Considéré comme un détenu “digne de confiance”, le Russe s’était vu offrir un emploi au sein de la prison et jouissait d’un peu plus de liberté que les autres prisonniers.





“Ce qui m’a frappé lors de son procès, c’est que c’est quelqu’un qui ne fait confiance qu’à lui-même”, ajoute son avocat. “Cela m’étonnerait qu’il ait partagé ses plans avec quiconque en prison. S’il ne commet aucun crime à l'extérieur, il ne sera pas puni pour l’évasion en elle-même”, rappelle Me Scheerlinck.





Disparu dans la nature

Malgré l’importante mobilisation policière mise en place - des dizaines d’agents, des chiens pisteurs et un hélicoptère ont été déployés - les opérations de recherche ont fait chou blanc. Mercredi soir, la police fédérale a diffusé un avis de recherche.









L’homme, qui parle couramment le néerlandais, mesure environ 1,80 mètre et est de corpulence athlétique. Il a les cheveux courts et une barbe moyenne sombre. ll est possible qu’il ne porte pas ses lunettes de vue. Lors de son évasion, il portait un t-shirt noir, un pantalon gris clair et des chaussures noires, selon la description diffusée.





Signalement international

Les circonstances de l’évasion restent floues et l’enquête n’a pas permis de déterminer si l’évadé a reçu une aide de l’extérieur et s’il possède une arme ou un véhicule. Dans l’intérêt des recherches, aucune information supplémentaire sur l’enquête en cours ne sera donnée, mais le parquet a assuré jeudi que la police continue de déployer tous les moyens pour retrouver le prisonnier évadé.





Depuis jeudi, Mouslim Aboubakarov, fait l’objet d’un signalement international. Un mandat d’arrêt européen a été émis.