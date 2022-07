Il brûle un Coran dans un quartier musulman avant d’être pris en chasse par des habitants en colère

Il brule le coran dans un quartier musulman d'Oslo

Au terme d'une course-poursuite sur l'autoroute, le dirigeant d'un groupe extrémiste anti-islam norvégien a fait l'objet samedi d'une spectaculaire agression en voiture, quelques minutes après avoir brûlé un Coran en banlieue d'Oslo. SIAN på Mortensrud som blir angrepet og kjørt av veien pic.twitter.com/inQXg742Pk — TaPPeliNo (@TaPPeliNoTV) July 2, 2022





La police norvégienne a confirmé avoir arrêté deux personnes, dont la conductrice d'une voiture accusée d'avoir volontairement percuté le 4x4 de Lars Thoren, chef du groupe radical "Stop à l'islamisation de la Norvège" (Sian), jusqu'à finalement le faire se retourner sur le toit. Les cinq passagers ont été légèrement blessés et l'un d'entre eux a dû être conduit à l'hôpital, selon la police.





Un Coran brûlé sur la voie publique

Dans une vidéo montrant l'ensemble de l'incident, filmée par une équipe suiveuse et diffusée sur Facebook, Lars Thoren et d'autres militants se rendent d'abord en voiture à Mortensrud, une banlieue d'Oslo où vit une importante communauté musulmane. La poignée de militants dépose alors un Coran en feu au milieu d'un petit carrefour, suscitant rapidement la réaction d'habitants tentant d'éteindre les flammes. La scène suscite rapidement un petit attroupement et des protestations, notamment d'une femme se saisissant du livre en cendres en conspuant les militants anti-islam, avant de monter sur le siège passager d'une Mercedes grise.





Course-poursuite sur l’autoroute

Le 4x4 couleur camouflage des militants anti-islam quitte alors les lieux. Mais quelques secondes plus tard, il est rattrapé par la Mercedes grise, qui le percute d'abord légèrement sur la bretelle d'accès à l'autoroute. Après avoir visiblement tenté d'arrêter le 4x4 en lui faisant une queue de poisson, la Mercedes, dont on voit brièvement la conductrice crier, redémarre en trombe à sa poursuite pour finalement le percuter à vive allure. Parti en tête-à-queue sur l'autoroute E6, le véhicule des militants radicaux bascule alors en tonneau pour se retrouver sur le toit.









La voiture “percutée volontairement”

La vidéo, tournée en direct pendant plusieurs heures sur Facebook, montre alors des sympathisants portant secours aux cinq passagers s'extrayant péniblement de l'habitacle, jusqu'à l'arrivée de la police. "Nous avons toutes les raisons de penser que la voiture du Sian a été percutée volontairement", a dit la police d'Oslo dans un communiqué. La conductrice, poursuivie pour "collision intentionnelle et tentative de violence aggravée", a été interpellée, ainsi que la passagère.





Contexte tendu en Norvège