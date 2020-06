Il parcourt plus de 3.200 km pour faire apparaître le Zimbabwe sur Google Street View

Tawanda Kanhema met le Zimbabwe dans Google Street View

Un Zimbabwéen domicilié aux États-Unis depuis 2009 a décidé de parcourir plus de 3.200 kilomètres pour faire apparaître son pays de naissance sur Google Street View, rapporte GoodNewsNetwork.org.

En arrivant sur le continent américain il y a 11 ans, Tawanda Kanhema n’avait pas la possibilité de montrer des images d’Harare, la capitale de son pays d’origine. Le Zimbabwéen s’est rendu compte, qu’au-delà du Zimbabwe, d’autres pays africains n’étaient pas cartographiés sur Google Street View. “J’ai trouvé assez choquant que de nombreux pays de la région ne figurent pas sur la carte”, a-t-il confié.





Tawanda travaille dans la Silicon Valley, au sud de la baie de San Francisco en Californie. Cette vallée est mondialement connue pour accueillir de nombreuses start-ups et entreprises internationales de technologies, dont Facebook, Apple et Google. Il a donc profité de cette chance pour réaliser un défi extraordinaire. Avec l’aide de Google, qui lui a prêté une caméra 360 degrés dans le cadre d’un programme de prêts de matériel pour alimenter Street View, il est parti arpenter les routes zimbabwéennes en 2018.





Tawanda a dépensé environ 5.000 dollars pour parcourir plus de 3.200 km à travers son pays natal. Fier de lui, il a placé le Zimbabwe sur Google Street et a contribué à développer l’économie de son pays. “Nous devons faire plus pour mettre en valeur les entreprises locales et aussi les attractions touristiques”, a-t-il conclu.