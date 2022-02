Il porte son père pendant six heures à travers la forêt pour le faire vacciner

Il transporte son père au dos pendant 6h de temps

La photo d’un homme indigène portant son père sur son dos pour qu’il reçoive un vaccin Covid-19 en Amazonie brésilienne est devenue virale et est devenue un symbole de la logistique compliquée de la vaccination dans l’une des régions les plus reculées du monde.

La photo prise par un médecin montre Tawy, 24 ans, tenant dans ses bras Wahu, 67 ans, après que tous deux aient reçu une dose de vaccin.





Ils ont dû marcher pendant des heures dans la forêt pour atteindre le site de vaccination.





Selon les données officielles, 853 autochtones sont morts de la maladie de Covid-19 dans le pays. Mais les groupes de défense des droits des indigènes affirment que ce chiffre est beaucoup plus élevé. Une enquête de l’Apib, une ONG brésilienne, a indiqué que 1 000 indigènes étaient morts rien qu’entre mars 2020 et mars 2021.





Tawy et Wahu appartiennent à la communauté indigène Zo’é, qui compte environ 325 membres. Ils vivent dans un isolement relatif à travers des dizaines de villages sur une superficie équivalente à 1,2 million de terrains de football dans le nord de l’État du Pará.





Cinq à six heures de marche

Erik Jennings Simões, le médecin qui a pris la photo, a déclaré que Wahu ne voyait presque rien et marchait avec difficulté en raison de problèmes urinaires chroniques. Il a estimé que Tawy a porté son père sur son dos pendant cinq à six heures.





“C’était une très belle démonstration de la belle relation qui existe entre eux”, a déclaré le Dr Simões à BBC News Brasil.





La photo a été prise en janvier 2021, au début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Brésil, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie. Mais le Dr Simões ne l’a partagée sur Instagram que le 1er janvier de cette année, pour envoyer un “message positif au début de la nouvelle année”.





Contact radio

Lorsque la vaccination contre le Covid-19 a commencé au Brésil, les populations indigènes ont été considérées comme un groupe prioritaire. Pour l’équipe de santé accompagnant les Zo’é, un défi est apparu : il serait irréalisable pour les agents de se rendre dans chaque village, car il faudrait des semaines pour vacciner tout le monde, en raison de leur dispersion.





Ils ont donc installé des cabanes dans la forêt, et un système de vaccination a été convenu avec les communautés par le biais d’une radio. “Nous avons adopté des pratiques qui respectent et prennent en compte la culture et les connaissances du peuple Zo’é”, a déclaré le Dr Simões.