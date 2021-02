Il se réveille après 11 mois de coma dans un monde frappé par la pandémie

Réveil après 11mois de Coma

Un tout nouveau monde. Un Britannique de 19 ans qui a passé les onze derniers mois dans le coma suite à un grave accident de voiture vient tout juste de se réveiller. Ses proches se demandent désormais comment ils vont faire pour lui expliquer les événements qui se sont déroulés au cours de ces derniers mois.





Le 1er mars 2020, Joseph Flavill a été impliqué dans un grave accident de voiture qui l’a laissé dans le coma pendant près de 11 mois. Si la Covid-19 était déjà d’actualité, le port du masque, la distanciation sociale ou encore les confinements n’étaient, à l’époque, pas encore au programme. Son accident s’est produit trois semaines avant le premier lockdown national, qui est entré en vigueur au Royaume-Uni le 23 mars de l’année dernière.





Le jeune homme de 19 ans a passé tout ce temps dans le coma à l’hôpital général de Leicester, où seule sa mère, Sharon Priestley, pouvait lui rendre visite en raison de restrictions liées au virus. Joseph a d’ailleurs contracté le coronavirus à deux reprises, une fois alors qu’il était encore dans le coma et une fois depuis son réveil.





“Nous ne savons pas à quel point il comprend. C’est comme s’il avait dormi pendant toute la pandémie”, a expliqué sa tante au journal local Staffordshire-live. “Comment expliquer la pandémie à quelqu’un qui a été dans le coma?”