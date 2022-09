Il y a 21 ans, les attentats du 11-Septembre: l'Amérique se souvient

Deux décennies plus tard, Khalid Shaikh Mohammed, le cerveau présumé des attaques, est toujours en attente de jugement.



Les Américains se souviennent des attentats du 11 septembre 2001 en observant des moments de silence, en lisant les noms des victimes, en faisant du bénévolat et en rendant d'autres hommages, 21 ans après l'attaque terroriste la plus meurtrière sur leur territoire.



Les proches des victimes et les dignitaires se réuniront dimanche sur les lieux où des avions détournés se sont écrasés ce jour là, à savoir les tours jumelles du World Trade Center à New York, le Pentagone et un champ en Pennsylvanie.



Tôt dimanche matin, de hauts responsables de l'appareil sécuritaire ont déployé un drapeau américain géant sur le toit du Pentagone, siège du ministère de la Défense des États-Unis.





D'autres communautés dans le pays marquent cette journée par des veillées, des services interconfessionnels et d'autres commémorations. Certains Américains participent à des projets de bénévolat en ce jour qui est reconnu au niveau fédéral comme étant à la fois le Patriot Day et le National Day of Service and Remembrance.





Les attaques simultanées de 2001 avaient été menées avec des avions détournés qui se sont écrasés sur des bâtiments à New York et au Pentagone. Près de 3 000 personnes ont péri. Deux décennies plus tard, Khalid Shaikh Mohammed, le cerveau présumé des attaques, est toujours en attente de jugement.