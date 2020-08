Il y a 75 ans le Japon perdait la Seconde Guerre mondiale

Il a y a 75 ans le Japon acceptait sa reddition après sa défaite face aux troupes alliés lors de la Seconde Guerre mondiale.







Le Japon est entré dans la Seconde Guerre mondiale en septembre 1940. Il a entraîné les États-Unis dans la guerre à la fin de 1941, après avoir attaqué sa base navale de Pearl Harbour à Hawaï.





À la fin de la guerre, plus de 100 000 Américains et 71 000 soldats britanniques et du Commonwealth, dont plus de 12 000 prisonniers de guerre, étaient morts dans le Pacifique.





Des millions d'autres sont morts pendant l'occupation japonaise de la Chine et de la Corée du Sud.





Le jour de la Victoire en Europe (VE) a eu lieu le 8 mai 1945 après la reddition de l'Allemagne, mais la guerre a continué dans la région Asie-Pacifique pendant des mois.





Après la fin des combats en Europe, les Alliés ont demandé au Japon de se rendre le 26 juillet 1945, mais le Japon ne l'a pas fait.





La guerre a pris fin peu après que les États-Unis aient largué des bombes nucléaires sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945.





Le 15 août, l'empereur japonais Hirohito a été entendu pour la première fois à la radio et a annoncé la fin des combats.





La capitulation officielle du pays est signée le 2 septembre de la même année.





L'empereur du Japon Naruhito a exprimé son "profond remords" sur les actions de son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'occasion du 75e anniversaire de sa reddition.





"J'espère sincèrement que les ravages de la guerre ne se reproduiront plus jamais", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie samedi.





Entre-temps, le Premier ministre Shinzo Abe a promis de "ne plus jamais répéter la tragédie".







Le Premier ministre a marqué l'occasion en envoyant une offrande à un sanctuaire de guerre controversé à Tokyo, mais il ne s'y est pas rendu en personne.





Cependant, quatre ministres se sont rendus au sanctuaire de Yasukuni, dans un geste qui risque de mettre en colère la Chine et la Corée du Sud.





"J'ai rendu hommage... aux âmes de ceux qui se sont noblement sacrifiés pendant la guerre", a expliqué le ministre de l'éducation Koichi Hagiuda aux journalistes.





L'empereur Naruhito a prononcé un bref discours lors d'une cérémonie commémorative à Tokyo, qui a été réduit en raison de la pandémie de coronavirus.





Environ 500 personnes étaient présentes, contre plus de 6 000 l'année dernière, et les masques faciaux étaient obligatoires.





"En regardant la longue période de paix d'après-guerre, en réfléchissant à notre passé et en gardant à l'esprit les sentiments de profond remords, j'espère sincèrement que les ravages de la guerre ne se répéteront plus jamais", a-t-il déclaré lors de l'événement.





Des mesures de distanciation sociale étaient en place au sanctuaire de Yasukuni en raison de la pandémie de Covid-19

Naruhito, 60 ans, a commencé son règne en mai dernier après que son père, l'empereur Akihito, soit devenu le premier monarque à abdiquer le trône en plus de 200 ans.





C'est la première fois en quatre ans que des politiciens de haut rang se rendent au sanctuaire, qui rend hommage à un certain nombre de personnalités reconnues coupables de crimes de guerre ainsi qu'aux victimes de guerre du Japon.





Le président sud-coréen Moon Jae-in n'a pas mentionné les visites controversées au sanctuaire Yasukuni dans ses remarques de samedi.





Le président Moon a plutôt profité de l'occasion - connue comme le jour de la libération en Corée du Sud - pour dire que son gouvernement était prêt à s'asseoir pour des discussions face à face sur des différends historiques à tout moment.





Séoul et Tokyo sont divisés sur les demandes de compensation pour les Coréens contraints de travailler sous l'occupation japonaise, qui a commencé en 1910 et s'est terminée en 1945.