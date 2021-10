Îles Canaries (Espagne) : 1922 migrants clandestins africains morts en 6 mois

Le nombre de migrants clandestins aux Îles Canaries en provenance d'Afrique subsaharienne reste toujours très élevé.



À titre d'exemple, informe Rewmi Quotidien dans sa livraison du jour, entre le 14 et le 15 octobre, quelque 600 migrants sont arrivés sur les côtes de l’archipel.



Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, ce sont plus de 27 000 migrants qui sont arrivés par la mer en Espagne, dans les îles Baléares ou Canaries, entre janvier et fin septembre, soit 54 % de plus qu'en 2020, sur la même période.



Mais, cette route maritime est très dangereuse en raison de sa longueur et des forts courants qui la traversent : au moins 1 025 personnes sont mortes lors de la traversée en 2021.



Une année devenue, d'ores et déjà "la plus meurtrière sur la route migratoire vers l'Espagne", selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



L'Ong Caminando Fronteras comptabilise, quant à elle, 1 922 personnes décédées, rien qu'au premier semestre de l'année 2021.