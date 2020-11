Ils sont musulmans et ils votent Donald Trump: ils expliquent pourquoi

Les Musulmans votent Trump

Donald Trump, alors candidat à la présidence américaine, menaçait d’interdire l’entrée des musulmans aux États-Unis. Une fois à la tête du pays, il a mis sa menace à exécution en empêchant les résidents de plusieurs pays à majorité musulmane d’entrer aux États-Unis. Pourtant, certains musulmans votent pour lui.





Selon un sondage réalisé par l’Institute for Social Policy and Understanding en octobre, le soutien à Trump parmi les Américains musulmans est passé de 4% à 2016 à 14% cette année. Le HuffPost est allé à la rencontre de certains soutiens musulmans de Trump. Yahay Obeid, 37 ans, est originaire du Yémen. Il explique “aimer 75% de ce que Trump fait” et détester “25% de ce qu’il fait”. Il pense donc rationnel et vote Trump.





Najib Abdul-Haqq, 58 ans, a voté deux fois Obama et ensuite, deux fois Trump. Selon lui, Obama et le parti démocrate ont laissé tomber les musulmans noirs américains. Lorsque Trump a demandé aux électeurs noirs en 2016: “Qu’avez-vous à perdre en votant pour moi?”, Najib a été incapable de répondre. Il se dit aujourd’hui plus satisfait de Trump que d’Obama. “Il a tenu ses promesses en ce qui concerne sa présidence, concernant les impôts, la réforme des prisons et le financement des collèges et universités historiquement noirs”. Najib soutient également ses “réglementations frontalières strictes parce que le travail des Noirs est le premier à souffrir de l’immigration illégale dans ce pays”. À ses yeux, Trump n’est “pas plus raciste” que les autres présidents avant Obama.





Ahmed Elzaree, dans le Maryland, estime que les démocrates “flattent les musulmans” pour obtenir leurs votes mais qu’aucune décision n’est jamais prise pour soutenir leurs communautés. “Donald Trump a ses défauts mais je ne pense pas que Joe Biden se soucie plus des musulmans que lui. Saba Ahmed, 35 ans, a, pour sa part, arrêté d’être démocrate parce que ses valeurs religieuses, et notamment son opposition à l’avortement, étaient en conflit avec le programme du parti. Elle est donc devenue républicaine. Désormais, elle n’a plus de conflit avec ses croyances.