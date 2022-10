Immigration clandestine : 69 Sénégalais arrivés lundi en Espagne à bord d’une pirogue

Une pirogue remplie de migrants est arrivée lundi dernier clandestinement en Espagne. Parmi les passagers de l’embarcation, il y avait 69 Sénégalais.



L’information, reprise par Source A, est donnée par le directeur de la police de l’air et des frontières sénégalaise, Mame Seydou Ndour. «Elle (la pirogue) est partie des côtes sénégalaises, précise-t-il. Cette situation montre l’ampleur de la tâche et la détermination des trafiquants à partir à n’importe quel prix. Nous devons faire preuve de la même détermination pour contrer leurs actes.»



Mame Seydou Ndour s’exprimait hier, mardi, lors d’un séminaire organisé à Dakar sur la coopération judiciaire et policière en matière de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes.