Incendie au bureau de Karamba Diaby en Allemagne : le suspect pourrait être interné

En Allemagne, le bureau du député d’origine sénégalaise Karamba Diaby a été incendié mercredi soir à Halle, dans l’Est de la République fédérale. Les témoins de l’incident ont alerté les sapeurs-pompiers qui sont venus éteindre les flammes.





Un suspect a été arrêté sur les lieux puis déféré devant un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Halle, a indiqué hier jeudi la police. L’homme âgé de 55 ans a ensuite été jeté en prison, mais son séjour dans cet univers carcéral pourrait être écourté.







Des « problèmes mentaux »





En effet, selon la police, le quinquagénaire était bien connu de ses services. Il avait eu par le passé des problèmes mentaux. Actuellement, les autorités judiciaires examinent l’opportunité de le mettre dans un centre psychiatrique, selon la presse locale.





S’il a eu par le passé des problèmes mentaux, le suspect semblait visiblement savoir ce qu’il faisait. En tout cas, c’est l’avis de Karamba Diaby. Le député démocrate soutient qu’il connaît l’homme depuis plus d’un an.







« Je m’attends à ce que les enquêtes aboutissent rapidement »





« Nous connaissons l’homme depuis plus d’un an. J’ai déposé plusieurs plaintes contre lui pour de nombreux crimes. Je m’attends à ce que les enquêtes aboutissent rapidement et systématiquement à des résultats fiables » a déclaré le député du parti social-démocrate. L’acte posé mercredi soir est également de nature « raciste » d’après l’Allemand. Le parquet pour l’heure, ne veut pas s’engager sur la question du mobile.