Incendie de Denver : Les dépouilles attendues ce mercredi à Dakar

Les dépouilles des cinq Sénégalais qui ont péri dans un incendie criminel à Denver (Etats-Unis) sont attendues le mercredi 26 août à Dakar. L'annonce est du secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l'extérieur qui par ailleurs, déclare que le Sénégal suit de près le dossier.





« Le rapatriement est en cours, l'Etat du Sénégal à travers notre consulat général à New York suit ce dossier à parfaite intelligence et en relation avec la famille. Maintenant nous avons la certitude et la confirmation que le rapatriement des corps se fera très prochainement a priori le mercredi prochain. Le soutien nécessaire qui a été apporté jusqu'ici sera fait pour que les corps soient remis à la famille ici au Sénégal », précise Moïse Sarr.





Pour rappel, l'incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi 5 août au mercredi 6 août 2020. La piste criminelle a été avancée aux premières heures de l’enquête.