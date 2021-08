Inde: dix millions de personnes ont été vaccinées contre la covid-19 en 24 heures

Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué la «prouesse mémorable» réalisée, vendredi 27 août, par ce pays de 1,3 milliard d’habitants, le deuxième le plus peuplé du monde.





«Félicitations à ceux qui se font vacciner et à ceux qui font de cette campagne de vaccination un succès», a-il réagi sur Twitter.