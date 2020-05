Inde: manifestation avec des cadavres après une fuite de gaz mortelle

Dans le sud de l’Inde, une manifestation a eu lieu ce samedi après-midi 9 mai devant l’usine où a eu lieu une fuite de gaz meurtrière. Accident survenu jeudi dernier, qui a causé la mort de 12 personnes quand du gaz styrène s’est échappé de manière accidentelle de cette usine de fabrication de produits en plastique. La population des alentours réclame maintenant la fermeture du site, et a même protesté en déposant les corps des victimes sur la route.











Ils sont agités, inquiets et demandent une chose : que l’usine chimique soit déplacée. Plus d’une centaine de résidents se sont rassemblés samedi devant l’usine, où le chef de la police régionale réalisait une inspection et certains ont réussi à briser le cordon de sécurité pour rentrer sur le site. Ils ont alors pris deux des corps des victimes de l’accident de jeudi et les ont déposés sur la route pour bloquer les ambulances.





L’usine de l’entreprise coréenne LG Polymers se trouve en effet dans une zone résidentielle, à quelques kilomètres du centre de Vishakapatnam, la plus grande ville de la région de l’Andhra Pradesh. Et des centaines d’habitants, enfants compris, ont donc respiré du gaz toxique styrène après l’accident. Le tribunal environnemental indien a déjà condamné l’entreprise à payer une amende de 5,7 millions d’euros, et la police locale a également lancé des poursuites contre les dirigeants de la société.





Beaucoup, en Inde, se souviennent de la fuite d’une usine de pesticides de Bhopal, survenue en 1984, et qui a causé plus de 3 700 morts et 500 000 blessés. Le directeur de l’entreprise américaine avait alors réussi à fuir le pays et ses subordonnés indiens n’ont été condamnés qu’au bout de 26 ans.