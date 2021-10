Inde : zéro mort dans la mégalopole de Bombay, une première depuis le début de la pandémie de Covid-19

Depuis le mois de juillet, le nombre de cas de coronavirus décline en Inde, et ce dimanche 17 octobre en a été un symbole : zéro mort à déplorer dans la capitale économique, Bombay, avec ses trente millions d’habitants. Une première.



Depuis le début de la pandémie, pas un jour ne s'y est passé sans un mort. La mégapole surpeuplée de Bombay et son État, le Maharashtra, ont aussi été à l'origine et à l'épicentre de la deuxième vague de Covid-19 qui a foudroyé l'Inde à partir de mars 2021.



Dimanche 17 octobre, 367 nouveaux cas ont été déclarés à Bombay mais pas un seul mort. Le nombre de patients guéris a lui bondi à 518 et on ne compte plus que 5 000 cas actifs de coronavirus dans cette ville où s'entassent presque autant d’habitants que la moitié de la France.